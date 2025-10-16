Alla scoperta del primo centro tricologico italiano: Tricomedit Group

Non si afferma nulla di nuovo nel dire che l’Italia può vantare tante importanti eccellenze nei settori più disparati, e tra questi vi è anche il mondo della tricologia.

Oggi, nel nostro Paese, i centri specializzati e i professionisti della tricologia sono numerosi, ma vi è una realtà che non solo è attualmente considerata leader, ma che può anche vantare una storia assai antica: stiamo parlando di Tricomedit Group.

Fondato nel 1973, Tricomedit Group è il primo centro tricologico d'Italia

Come si può leggere sul relativo sito Internet ufficiale, www.tricomeditgroup.it , il centro è stato fondato nel lontano 1973, di conseguenza è considerato il primo centro tricologico d’Italia.

Una storia di oltre cinquant’anni potrebbe essere considerata notevole per qualsiasi tipo di azienda, non c’è che dire, ma nel mondo della tricologia un simile lasso temporale significa realmente aver attraversato diverse epoche.

Negli anni Settanta, come d’altronde anche negli anni Ottanta e negli anni Novanta, la scienza tricologica era profondamente diversa rispetto ad oggi: le opportunità non erano neppure paragonabili a quelle odierne, soprattutto per quel che riguarda la possibilità di recuperare una capigliatura folta.

Il trapianto di capelli rappresentava una procedura tutt’altro che comune, essendo non solo molto costosa, ma anche di difficile realizzazione: uno dei problemi tipicamente riscontrati in tal senso era il verificarsi di rigetti da parte dell’organismo, i quali vanificavano il risultato estetico ottenuto.

Oggi, come noto, la situazione è completamente differente: il trapianto di capelli è una procedura che può essere realizzata con successo senza problemi, al punto da essere divenuto un intervento di chirurgia estetica di routine, ed è inoltre possibile scegliere tra molte diverse soluzioni.

Se questo è possibile, tuttavia, è perché la scienza tricologica ha alle spalle decenni di studi e di sperimentazioni, e Tricomedit Group, appunto, ha fornito ben più di un semplice aiuto al progresso del settore.

Non solo Tricomedit Group è sempre stato uno dei primi centri a mettere a disposizione dei propri pazienti le metodologie più moderne, ma ancora oggi è costantemente impegnato in attività di ricerca e sviluppo per affinare ulteriormente le varie tecniche e per individuare nuovi orizzonti.

Ad oggi, Tricomedit Group ha all’attivo oltre 20.000 pazienti; la cifra è considerevole, non c’è che dire, ma ciò che è più interessante sottolineare è il fatto che così tante persone, risolvendo i propri problemi di capelli, saranno certamente riuscite anche a migliorare la propria qualità della vita.

Cosa offre questo centro e quali sono i suoi punti di forza

Tricomedit Group è un punto di riferimento per chi desidera recuperare una capigliatura folta e bella, mettendo a disposizione tutte le soluzioni più avanzate, a partire dall’autotrapianto, eseguibile con varie tecniche quali FUE, FUT e DHI, fino alle opportunità non chirurgiche, come la tricopigmentazione.

La gamma di problematiche tricologiche che possono essere brillantemente risolte affidandosi a Tricomedit Group, ad ogni modo, va al di là della calvizie: desquamazioni, follicoliti, psoriasi del cuoio capelluto, dermatiti seborroiche, sono soltanto alcuni esempi.

La qualità dell’approccio professionale di Tricomedit Group si basa su pochi, ma importantissimi capisaldi.

Anzitutto, il centro non adotta in nessun caso soluzioni “standard”, ma considera l’analisi del singolo caso clinico una fase imprescindibile.

I professionisti di Tricomedit Group, dopo aver tenuto un colloquio con il paziente per conoscere le sue impressioni, i suoi timori e le sue aspettative, effettuano una vasta gamma di analisi, a partire da quelle anamnestiche fino a quelle prettamente tricologiche, le quali possono basarsi sull’effettuazione di una vasta gamma di test quali tricoscopie, fototricogrammi, wash test, test dello stress e molti altri ancora.

Tricomedit Group non mette mai a servizio del singolo paziente un unico professionista, ma sempre, in ogni caso, un’intera équipe; questo centro, d’altronde, può vantare uno staff composto da figure dalle diverse specializzazioni, dunque medici chirurghi, dermatologi, tecnici tricologi, pronti ad operare in modo sinergico per offrire al paziente il miglior servizio possibile.

Questo centro non esternalizza nulla, sia per quanto riguarda, come detto, i professionisti, che per quanto concerne gli strumenti e infrastrutture.

Tricomedit Group, infatti, opera esclusivamente presso le proprie sedi, tutte munite di ambulatori medici specialistici autorizzati e dotati delle più avanzate tecnologie del settore.

Le sedi di Tricomedit Group sono tre e si trovano ad Ancona, in Via 1° Maggio n.142/B, a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, in Via XXII Maggio 1944 n.22, e a Bari, in Via Enrico Pappacena n.24.

Sul sito Internet ufficiale del centro è possibile individuare tutti i contatti di ogni singola sede.

