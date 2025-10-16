Ventimiglia, allarme bomba alla caserma dei carabinieri: traffico bloccato (Foto)

Oggetto sospetto nei pressi della caserma dei carabinieri a Ventimiglia. Scatta così l'allarme bomba, la strada viene chiusa, il perimetro viene blindato e il traffico deviato. E' successo in serata all'incrocio tra via Chiappori e via Roma.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, gli artificieri, la polizia locale e la Croce Verde Intemelia. Erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco Marco Agosta.

Dopo aver verificato l'oggetto sospetto, sembrerebbe una valigia abbandonata contenente vestiti, la strada è stata riaperta alla viabilità e tutto è tornato alla normalità.