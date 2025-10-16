Sciopero nazionale degli operatori ambientali, Gibelli: "Il servizio di raccolta porta a porta della carta a Camporosso potrebbe non essere effettuato"

Scatta lo sciopero degli operatori ambientali. Il servizio di raccolta porta a porta della carta a Camporosso potrebbe, perciò, non essere effettuato.
"Si informa che il servizio di raccolta porta a porta della carta, previsto per la mattinata di domani, il 17 ottobre, potrebbe non essere effettuato a causa dello sciopero nazionale degli operatori ambientali" - avvisa il sindaco Davide Gibelli - "Si invita la cittadinanza, ove possibile, a non esporre i rifiuti".
"Si comunica, inoltre, che il centro di raccolta di via Puccini (CDR) resterà chiuso per l’intera giornata di domani" - sottolinea il primo cittadino - "Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione e la comprensione".