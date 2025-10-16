 / Attualità

Attualità | 16 ottobre 2025, 14:46

Sciopero nazionale degli operatori ambientali, Gibelli: "Il servizio di raccolta porta a porta della carta a Camporosso potrebbe non essere effettuato"

"Il centro di raccolta di via Puccini resterà chiuso per l’intera giornata di domani", avvisa il sindaco

Scatta lo sciopero degli operatori ambientali. Il servizio di raccolta porta a porta della carta a Camporosso potrebbe, perciò, non essere effettuato.

"Si informa che il servizio di raccolta porta a porta della carta, previsto per la mattinata di domani, il 17 ottobre, potrebbe non essere effettuato a causa dello sciopero nazionale degli operatori ambientali" - avvisa il sindaco Davide Gibelli - "Si invita la cittadinanza, ove possibile, a non esporre i rifiuti".

"Si comunica, inoltre, che il centro di raccolta di via Puccini (CDR) resterà chiuso per l’intera giornata di domani" - sottolinea il primo cittadino - "Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la collaborazione e la comprensione".

Elisa Colli

