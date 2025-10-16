 / Attualità

Attualità | 16 ottobre 2025, 12:27

Sanremo: lavori a Poggio, il Comune replica a Danieli: “L'intervento non è fermo, eseguita la gettata il 7 ottobre”

L’obiettivo resta quello di completare il restyling nel più breve tempo possibile

Il Comune di Sanremo smentisce le dichiarazioni di Roberto Danieli, esponente del Polo Civico ed ex candidato sindaco, che aveva segnalato un presunto stop del cantiere in frazione Poggio, dove è in corso il restyling dell’area che ricorderà anche la celebre Milano-Sanremo. "Da due mesi i lavori sono fermi – aveva dichiarato Danieli – e, dopo aver raccolto alcune informazioni, ho appreso che la ditta sta attendendo alcuni materiali per finire l’opera, comprese le panchine. Una situazione simile a quella della galleria Francia o delle scuole del Tinasso, dove i ritardi sono evidenti".

Dall’amministrazione comunale arriva però una precisazione: i lavori non sono affatto bloccati. Nella settimana scorsa, infatti, sono stati eseguiti gli interventi previsti dalla variante, mentre la gettata di cemento è stata completata lo scorso 7 ottobre. "Il cantiere procede secondo il cronoprogramma aggiornato – fanno sapere dagli uffici tecnici –. Le attività in corso rientrano nella fase finale dell’intervento e riguardano la sistemazione di alcuni dettagli tecnici e la fornitura degli arredi".

Il Comune, dunque, rassicura cittadini e residenti di Poggio: l’opera non è ferma e l’obiettivo resta quello di completare il restyling nel più breve tempo possibile, mantenendo fede agli impegni presi con la cittadinanza.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium