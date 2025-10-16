Sanremo: lavori a Poggio, il Comune replica a Danieli: “L'intervento non è fermo, eseguita la gettata il 7 ottobre”

Il Comune di Sanremo smentisce le dichiarazioni di Roberto Danieli, esponente del Polo Civico ed ex candidato sindaco, che aveva segnalato un presunto stop del cantiere in frazione Poggio, dove è in corso il restyling dell’area che ricorderà anche la celebre Milano-Sanremo. "Da due mesi i lavori sono fermi – aveva dichiarato Danieli – e, dopo aver raccolto alcune informazioni, ho appreso che la ditta sta attendendo alcuni materiali per finire l’opera, comprese le panchine. Una situazione simile a quella della galleria Francia o delle scuole del Tinasso, dove i ritardi sono evidenti".

Dall’amministrazione comunale arriva però una precisazione: i lavori non sono affatto bloccati. Nella settimana scorsa, infatti, sono stati eseguiti gli interventi previsti dalla variante, mentre la gettata di cemento è stata completata lo scorso 7 ottobre. "Il cantiere procede secondo il cronoprogramma aggiornato – fanno sapere dagli uffici tecnici –. Le attività in corso rientrano nella fase finale dell’intervento e riguardano la sistemazione di alcuni dettagli tecnici e la fornitura degli arredi".

Il Comune, dunque, rassicura cittadini e residenti di Poggio: l’opera non è ferma e l’obiettivo resta quello di completare il restyling nel più breve tempo possibile, mantenendo fede agli impegni presi con la cittadinanza.