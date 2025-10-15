Vaccinazione antinfluenzale, da oggi al via con le prenotazioni

Al via da oggi la prenotazione del vaccino antinfluenzale e anticovid: basterà andare sul sito www.prenotovaccino.regione.liguria.it, attraverso Salute Simplex, chiamando il numero Cup 010 5383400, dalle 8 alle 18, dal medico di medicina generale o pediatra di libera scelta e in farmacia.

A partire dal 20 ottobre in Liguria prenderà il via la campagna vaccinale antinfluenzale 2025. La Liguria sarà tra le prime regioni italiane a offrire gratuitamente il vaccino a tutti gli abitanti, senza limiti di età. Quest’anno la campagna si arricchisce di importanti novità: è stata istituita una task force dedicata e guidata dal professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico San Martino, che prevede anche un monitoraggio epidemiologico a cura del professor Giancarlo Icardi, direttore (UO) di Igiene dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Gli obiettivi della task force sono, tra gli altri: garantire un efficace coordinamento della campagna vaccinale in termini di approvvigionamento, logistica, disponibilità dei vaccini, informazione, gestire le problematiche cliniche legate all’infezione, sia in ambito ospedaliero con posti letto dedicati in tutti gli ospedali liguri sia territoriale, per assicurare una presa in carico uniforme ed efficace e monitorare la circolazione dei ceppi virali e l’andamento dell’infezione sul territorio.

Chi deve fare il vaccino?

Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all'influenza:

· Persone di età pari o superiore a 60 anni

· Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo "postpartum"

· Persone dai 7 anni ai 60 anni di età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:

· malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)

· malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite

· diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con indice di massa corporea BMI >30)

· insufficienza renale/surrenale cronica

· malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie

· tumori e in corso di trattamento chemioterapico

· malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV

· malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali

· patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici

· patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)

· epatopatie croniche.

· Bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compresi

· Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale

· Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti

· Familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che la persona a rischio sia stata o meno vaccinata)

Persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori:

· Medici e personale sanitario / sociosanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l'influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali

· Forze di polizia

· Vigili del fuoco

· Altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, la vaccinazione è raccomandata ed è facoltà delle Regioni / Pubbliche Amministrazioni definire i principi e le modalità dell’offerta a tali categorie

· Infine, è pratica internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.

Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani:

· Allevatori

· Addetti all’attività di allevamento

· Addetti al trasporto di animali vivi

· Macellatori e vaccinatori

· Veterinari pubblici e libero-professionisti

Altre categorie

· Donatori di sangue

* Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) 2023-2025» e sul documento recante «Calendario nazionale vaccinale

In caso di soggetti non appartenenti alle categorie esenti, il vaccino antinfluenzale può essere prenotato solo presso le farmacie ed è soggetto al pagamento della prestazione.

In Asl1 ci si potrà vaccinare per l'influenza e Covid presso i seguenti ambulatori, con appuntamento:

Imperia: al martedì e al venerdì dalle 8 alle 12 presso l'ambulatorio vaccinazioni di Imperia c/o Palasalute via Acquarone 9, piano terra; Sanremo: il lunedi, martedi e giovedi dalle 13 alle 15 e il mercoledì dalle 12,30 alle 14 presso l'ambulatorio vaccinazioni di Sanremo in via Fiume 33; Ventimiglia: il lunedi, martedi, mercoledì e venerdi dalle 11,30 alle 12,45 presso ambulatorio vaccinazioni di Ventimiglia corso Genova 88 (Villa Olga) piano terra.

Infine per quanto riguarda le vaccinazioni a domicilio per Covid, l'utenza interessata faccia richiesta a ADI e per le vaccinazioni in ambiente protetto, chiedere previa disponibilità presso il reparto di rianimazione, Struttura Semplice Aggregata di Terapia antalgica dell'ospedale di Sanremo.