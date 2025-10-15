Un defibrillatore per Pigna: il Lions Club Bordighera Otto Luoghi risponde con generosità e impegno (Foto)

Con grande ritardo, ma con altrettanto orgoglio, il Lions Club Bordighera Otto Luoghi ha annunciato la consegna ufficiale di un defibrillatore al Comune di Pigna, avvenuta sabato 4 ottobre.

Un gesto concreto di solidarietà che nasce da una richiesta di supporto giunta qualche mese fa attraverso la socia del Club Maura Lanteri e la consigliera comunale Gloria Buscaglione. L’amministrazione del suggestivo borgo dell’entroterra ligure aveva espresso il desiderio di dotare la comunità di un presidio salvavita, fondamentale per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Il Club ha risposto con il consueto entusiasmo, attivandosi immediatamente per raccogliere i fondi necessari all’acquisto del defibrillatore e della teca per la sua custodia. Tra le iniziative organizzate, spicca l’apericena del 18 luglio, resa possibile grazie alla disponibilità dei Bagni Lido Foce di Sanremo e alla partecipazione calorosa di tanti cittadini. “Complici la serata estiva e la disponibilità dei Bagni Lido Foce di Sanremo, abbiamo condiviso un’apericena e il ricavato della serata è stato destinato a questo scopo,” raccontano dal Club. Anche durante la rievocazione storica presso il circuito di Ospedaletti è stato possibile contribuire alla causa, e in entrambe le occasioni, così come attraverso donazioni individuali, si è manifestata una grande sensibilità e generosità.

La cerimonia di consegna è stata accompagnata da un momento conviviale organizzato in piazza, dove l’amministrazione e la comunità di Pigna hanno accolto i rappresentanti del Club con calore e gratitudine. “Il nostro ringraziamento va all’amministrazione e alla comunità di Pigna che ci hanno accolto con calore e gratitudine, organizzando un ottimo e ricco rinfresco in piazza,” si legge nella nota ufficiale. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla Croce Azzurra Misericordia ODV di Vallecrosia e ai suoi militi, sempre pronti e disponibili a collaborare alle iniziative del Club.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nella missione del Lions Club, che da sempre si propone di essere al servizio della comunità, soprattutto nei contesti di necessità. “La missione di qualsiasi Lions Club è mettersi al servizio in qualsiasi contesto di ‘necessità’ e il nostro Club è sempre pronto,” sottolineano i promotori. “Certo è che ‘offrirsi’ per soddisfare esigenze del proprio territorio amplifica l’impegno e la soddisfazione.”

Un gesto semplice ma potente, che dimostra come la collaborazione tra cittadini, istituzioni e associazioni possa tradursi in azioni concrete a beneficio della collettività.