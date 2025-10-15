Carabinieri caduti a Castel d’Azzano, il cordoglio del SAPPE provinciale

La Segreteria Provinciale del SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) di provinciale ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre Carabinieri deceduti durante una perquisizione in un’abitazione a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, a seguito di uno sfratto.

Il drammatico episodio, segnato da un’esplosione che ha coinvolto anche altri operatori, ha scosso profondamente le forze dell’ordine e l’intera comunità.

Il Segretario Provinciale Giuseppe Giangrande, a nome di tutta la Segreteria e dei Poliziotti Penitenziari di Imperia e Sanremo, ha voluto manifestare pubblicamente la propria vicinanza alle famiglie dei militari caduti e agli operatori feriti.

“Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei Carabinieri morti durante una perquisizione in un’abitazione in provincia di Verona a seguito di uno sfratto, e un augurio di pronta guarigione a tutti gli operatori feriti a seguito dell’esplosione,” ha dichiarato Giangrande.

Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto all’intera Arma dei Carabinieri: “Le nostre più sentite condoglianze vanno infine a tutta l’Arma dei Carabinieri, unendoci al loro dolore per la perdita dei tre militari.”

Un gesto di solidarietà che sottolinea il legame profondo tra le diverse forze dello Stato, unite nel servizio e nel sacrificio.