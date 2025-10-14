Bordighera, Silvia Montemurro presenta il romanzo "La Mondina" al Festival delle ragazze (Foto)

Silvia Montemurro presenterà il romanzo "La Mondina" a Bordighera. L'appuntamento sarà nella sala rossa del Palazzo del Parco domenica 19 ottobre alle 16.

A dialogare con l’autrice saranno Raffaella Fenoglio e Barbara Bonavia, che introdurranno l’incontro e guideranno il pubblico alla scoperta dei temi del libro e del percorso creativo della scrittrice.

Un incontro che rientra nel calendario della rassegna autunno/inverno de “Il Festival delle ragazze” dedicata alle storie, ai talenti e alle voci femminili che raccontano il mondo da prospettive diverse con uno sguardo contemporaneo e profondo. "Con la consueta sensibilità narrativa, Montemurro restituisce voce e dignità alle donne che hanno segnato un’epoca di sacrificio e di lotta, raccontando la forza e la resilienza di chi lavorava nelle risaie e nei campi, simbolo di un’Italia che cercava riscatto" - fanno sapere le organizzatrici Barbara Bonavia, Raffaella Fenoglio e Donatella Tralci.