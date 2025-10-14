Sanremo: Zeno De Marco incanta con l'omaggio jazz al Maestro Piero Paganelli (Foto)

Sabato 11 ottobre, il Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per il 12° Concerto di San Romolo, un appuntamento musicale che ha unito virtuosismo, emozione e memoria.

Protagonista della serata il giovane pianista Zeno De Marco, che con il suo garbo interpretativo e la padronanza tecnica ha conquistato gli spettatori, rendendo omaggio al Maestro Piero Paganelli, nato a Sanremo nel 1921 e scomparso a Ginevra nel 2020 all’età di 99 anni.

Il concerto, organizzato sotto l’egida del Circolo Ligùstico e della Federazione Operaia Sanremese, ha voluto celebrare la figura di Paganelli, pianista versatile e raffinato, noto soprattutto per la sua dedizione alla musica jazz. Zeno De Marco, considerato tra i più promettenti jazzisti della regione, ha ripercorso con gusto e bravura alcuni “standard” tratti dal repertorio del Maestro, offrendo al pubblico una performance ricca di improvvisazione e sensibilità musicale.

Il pomeriggio musicale si è aperto con l’intervento della Consigliera Comunale Desirée Negri, in rappresentanza dell’Assessore alla Cultura, che ha sottolineato l’importanza di eventi capaci di valorizzare il patrimonio artistico locale. A seguire, il direttore artistico Freddy Colt ha tenuto una sentita commemorazione, ricordando la figura di Paganelli e il suo legame profondo con la città di Sanremo.

A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza delle figlie di Piero Paganelli, giunte dalla Svizzera per unirsi ai parenti sanremesi e al pubblico nel tributare calorosi applausi all’artista in scena e all’organizzazione. Un momento di grande intensità emotiva, che ha suggellato il valore culturale e umano dell’iniziativa.

La serata è stata documentata nella galleria fotografica di Giorgio Amborno, che ha fissato alcuni dei momenti più significativi della manifestazione, regalando uno sguardo visivo sull’atmosfera raccolta e vibrante del concerto.

Il 12° Concerto di San Romolo si conferma così come un appuntamento di riferimento per la vita musicale sanremese, capace di coniugare talento emergente, memoria storica e partecipazione cittadina.