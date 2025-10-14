Motor Show di Ventimiglia: successo dell’evento per il Gaslini, presente anche la Polizia Penitenziaria con la Subaru Impreza WRX STI

È stato un successo di pubblico e di solidarietà il Motor Show di Ventimiglia, l’evento benefico organizzato dal Team Piegavalvole in favore dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Una manifestazione che ha saputo unire il fascino dei motori all’impegno civico, richiamando numerosi appassionati, famiglie e curiosi lungo tutto il weekend.

Tra i protagonisti di questa edizione, spicca la presenza – per la prima volta – della Polizia Penitenziaria, che ha esposto una splendida Subaru Impreza WRX STI del 2001, autentico gioiello a trazione integrale con motore 2.0 turbo da 265 cavalli. L’iconica vettura, simbolo di potenza e affidabilità, ha attirato l’attenzione di grandi e piccini, suscitando curiosità e ammirazione tra i presenti. Accanto alla Subaru della Polizia Penitenziaria, il pubblico ha potuto ammirare anche la BMW della Polizia Stradale e l’Alfa Romeo Giulietta dei Carabinieri, tre simboli di professionalità e dedizione al servizio dello Stato che hanno reso omaggio al mondo delle Forze dell’Ordine.

Il Segretario Provinciale SAPPe, Giuseppe Giangrande, ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando il presidente dell’ASD Team Piegavalvole, Domenico Martinetto, per l’invito, e il Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. Antonio Galati, insieme al Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria di Genova Marassi, per aver reso possibile la partecipazione. Anche il Segretario Regionale SAPPe, Vincenzo Tristaino, ha sottolineato il valore istituzionale e sociale della presenza del Corpo all’evento: “La partecipazione della Polizia Penitenziaria al Motor Show di Ventimiglia ha aggiunto prestigio e valore all’iniziativa, unendo passione, sicurezza e solidarietà.”

L’edizione 2025 del Motor Show di Ventimiglia si è così chiusa con entusiasmo e grande partecipazione, confermando il successo di una manifestazione che riesce a coniugare spettacolo, impegno e generosità. Un segnale concreto di come la collaborazione tra Forze dell’Ordine, associazioni e cittadini possa tradursi in un forte messaggio di unità e solidarietà verso chi ne ha più bisogno.