Il Club per l’UNESCO di Sanremo celebra il Premio San Romolo 2025 per la Cultura assegnato al Prof. Andrea Cartotto

Il Presidente Ciro Esse e i componenti del Club per l’UNESCO di Sanremo OdV esprimono grande orgoglio e gioia per il prestigioso riconoscimento attribuito al socio Prof. Andrea Cartotto, insignito del Premio San Romolo 2025 per la Cultura. Un riconoscimento che valorizza l’impegno, la dedizione e la passione con cui il Prof. Cartotto da anni contribuisce alla crescita culturale del territorio sanremese, promuovendo il sapere come strumento di libertà, partecipazione e sviluppo.

La cultura, da sempre valore fondante e prioritario dell’UNESCO, rappresenta un elemento essenziale per comprendere la complessità della società contemporanea, sviluppare un pensiero critico e autonomo, formare la coscienza individuale e favorire il progresso sociale ed economico. In questo spirito, il Premio assegnato al Prof. Cartotto assume un significato ancora più profondo, ponendosi in continuità con gli ideali di educazione, scienza e cultura che ispirano l’azione del Club per l’UNESCO di Sanremo.

L’assegnazione del Premio San Romolo per la Cultura 2025 al Prof. Cartotto rappresenta inoltre una nuova e importante tappa nel percorso di eccellenza del Club, che nel corso degli anni ha visto numerosi suoi soci ricevere analoghi riconoscimenti. Tra i premiati figurano Paola Forneris (2010), Loretta Marchi (2015), Riccardo Di Gerlando (2017), Alberto Guglielmi Manzoni (2018), Letizia Lodi (2021) e Lucinda Buja (2023).

A questi si aggiungono anche i titoli di Cittadini Benemeriti conferiti a Stefania Baldini (2019), Davide Conrieri (2020) e Gustavo Ottolenghi (2022), tutti accomunati da un impegno costante nella diffusione dei valori UNESCO sul territorio: la promozione della conoscenza, della pace, del dialogo interculturale e della sostenibilità.

Il Club per l’UNESCO di Sanremo OdV si congratula quindi con il Prof. Andrea Cartotto per questo nuovo e meritato traguardo, che non solo onora la sua personale attività nel campo dell’educazione e della cultura, ma arricchisce anche il patrimonio ideale e umano dell’intera comunità sanremese.