 / Eventi

Eventi | 14 ottobre 2025, 08:03

Il Club per l’UNESCO di Sanremo celebra il Premio San Romolo 2025 per la Cultura assegnato al Prof. Andrea Cartotto

Rappresenta una nuova e importante tappa nel percorso di eccellenza del Club

Il Club per l’UNESCO di Sanremo celebra il Premio San Romolo 2025 per la Cultura assegnato al Prof. Andrea Cartotto

Il Presidente Ciro Esse e i componenti del Club per l’UNESCO di Sanremo OdV esprimono grande orgoglio e gioia per il prestigioso riconoscimento attribuito al socio Prof. Andrea Cartotto, insignito del Premio San Romolo 2025 per la Cultura. Un riconoscimento che valorizza l’impegno, la dedizione e la passione con cui il Prof. Cartotto da anni contribuisce alla crescita culturale del territorio sanremese, promuovendo il sapere come strumento di libertà, partecipazione e sviluppo.

La cultura, da sempre valore fondante e prioritario dell’UNESCO, rappresenta un elemento essenziale per comprendere la complessità della società contemporanea, sviluppare un pensiero critico e autonomo, formare la coscienza individuale e favorire il progresso sociale ed economico. In questo spirito, il Premio assegnato al Prof. Cartotto assume un significato ancora più profondo, ponendosi in continuità con gli ideali di educazione, scienza e cultura che ispirano l’azione del Club per l’UNESCO di Sanremo.

L’assegnazione del Premio San Romolo per la Cultura 2025 al Prof. Cartotto rappresenta inoltre una nuova e importante tappa nel percorso di eccellenza del Club, che nel corso degli anni ha visto numerosi suoi soci ricevere analoghi riconoscimenti. Tra i premiati figurano Paola Forneris (2010), Loretta Marchi (2015), Riccardo Di Gerlando (2017), Alberto Guglielmi Manzoni (2018), Letizia Lodi (2021) e Lucinda Buja (2023).

A questi si aggiungono anche i titoli di Cittadini Benemeriti conferiti a Stefania Baldini (2019), Davide Conrieri (2020) e Gustavo Ottolenghi (2022), tutti accomunati da un impegno costante nella diffusione dei valori UNESCO sul territorio: la promozione della conoscenza, della pace, del dialogo interculturale e della sostenibilità.

Il Club per l’UNESCO di Sanremo OdV si congratula quindi con il Prof. Andrea Cartotto per questo nuovo e meritato traguardo, che non solo onora la sua personale attività nel campo dell’educazione e della cultura, ma arricchisce anche il patrimonio ideale e umano dell’intera comunità sanremese.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium