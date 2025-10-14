Export, pronta la seconda edizione del corso gratuito regionale per accompagnare le PMI Liguri sui mercati internaizonali

Dopo il positivo esito della prima edizione, torna il corso gratuito promosso da Regione Liguria - insieme ad Agenzia ICE, Liguria International e il Sistema Camerale - in favore delle micro, piccole e medie imprese che puntano sull'internazionalizzazione.



Il programma, suddiviso in otto moduli (tra lezioni in presenza e online), tratterà, a partire dal 21 ottobre, temi legati al marketing internazionale, alla logistica, agli strumenti finanziari per l'export, alla sostenibilità all'e-commerce e all'uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione digitale.



"I mercati esteri rappresentano una leva sempre più strategica per la crescita. È nostro compito saper cogliere le opportunità che offrono per rendere le imprese locali più competitive - afferma il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con iniziative di formazione e aggiornamento come questa, mettiamo gratuitamente a disposizione degli imprenditori strumenti concreti per rafforzare la loro presenza internazionale e aprirsi a nuove fette di mercato". Iscrizioni aperte sul sito di Liguria International.



Modulo da compilare per ie imprese che vogliono iscriversi al corso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd17IO-WhckiRqmyiZK5o8a8YjkTP706BLpeIYCLvy97CZhhg/viewform