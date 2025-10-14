 / Eventi

Eventi | 14 ottobre 2025, 11:10

Export, pronta la seconda edizione del corso gratuito regionale per accompagnare le PMI Liguri sui mercati internaizonali

Il programma, suddiviso in otto moduli (tra lezioni in presenza e online), tratterà, a partire dal 21 ottobre, temi legati al marketing internazionale, alla logistica, agli strumenti finanziari per l'export, alla sostenibilità all'e-commerce e all'uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione digitale

Dopo il positivo esito della prima edizione, torna il corso gratuito promosso da Regione Liguria - insieme ad Agenzia ICE, Liguria International e il Sistema Camerale - in favore delle micro, piccole e medie imprese che puntano sull'internazionalizzazione.

Il programma, suddiviso in otto moduli (tra lezioni in presenza e online), tratterà, a partire dal 21 ottobre, temi legati al marketing internazionale, alla logistica, agli strumenti finanziari per l'export, alla sostenibilità all'e-commerce e all'uso dell'intelligenza artificiale nella comunicazione digitale.

"I mercati esteri rappresentano una leva sempre più strategica per la crescita. È nostro compito saper cogliere le opportunità che offrono per rendere le imprese locali più competitive - afferma il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Con iniziative di formazione e aggiornamento come questa, mettiamo gratuitamente a disposizione degli imprenditori strumenti concreti per rafforzare la loro presenza internazionale e aprirsi a nuove fette di mercato". Iscrizioni aperte sul sito di Liguria International.

Modulo da compilare per ie imprese che vogliono iscriversi al corso: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd17IO-WhckiRqmyiZK5o8a8YjkTP706BLpeIYCLvy97CZhhg/viewform

Redazione

