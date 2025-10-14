Bordighera: la Biblioteca Civica ospita Prem Rawat con “Respira, vivi!”

Nuovo appuntamento alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: giovedì 23 ottobre 2025, alle 16.30, verrà presentato il libro "Respira, vivi!" di Prem Rawat. Al centro dell’opera l’invito, rivolto ai lettori, a connettersi con il potere racchiuso nel respiro, spesso sottovalutato, ricordando che è condiviso dall’intera umanità.

Illustreranno l’opera la giornalista Mariagrazia Bugnella in dialogo con la dottoressa Silvia Ficini di Associazione In Touch aps. L'evento sarà corredato da letture della poetessa Maddalena Saeli e proiezioni di brevi video.

Prem Rawat ha dedicato oltre sei decenni a ispirare e guidare persone di ogni estrazione sociale. Fondatore della The Prem Rawat Foundation, ha raggiunto centinaia di milioni di persone in oltre cento Paesi con discorsi, supporti digitali, libri bestseller come “Impara ad ascoltarti” e programmi innovativi come il Programma di Educazione alla Pace e il PEAK, (Educazione alla Pace e Conoscenza), un corso online per la scoperta di sé. Il suo messaggio è chiaro: la pace personale non solo è possibile, ma è un nostro diritto dalla nascita.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52, è aperta al pubblico secondo il seguente orario invernale: