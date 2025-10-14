 / Eventi

‘Birdwatching d’autunno’ all'Oasi del Nervia: avvistate oltre trenta specie (Foto)

Un'occasione per osservare diverse specie di uccelli nel loro ambiente naturale

Osservare diverse specie di uccelli nel loro ambiente naturale è stato l'obiettivo del ‘Birdwatching d’autunno’ organizzato alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, domenica scorsa dall'associazione Natura Intemelia.

Un'occasione per scoprire le specie e gli habitat dell'Oasi. "Nonostante la giornata estiva, almeno come meteo, con i partecipanti, una quindicina, siamo riusciti a vedere e sentire oltre trenta specie!" - fanno sapere gli organizzatori - "Tra queste ricordiamo il gabbiano corallino, il martin pescatore e il tuffetto".

"Riproporremo l'attività nelle prossime settimane per chi non fosse riuscito a venire" - svelano gli organizzatori.

Elisa Colli

