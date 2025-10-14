 / Cronaca

Montalto Carpasio, cade per 20 metri mentre raccoglie castagne: 65enne di Sanremo recuperato con manovre di corda

Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco, 118 ed elisoccorso Grifo impegnati nel difficile intervento in una zona impervia

Momenti di paura questa mattina nei boschi di Montalto Carpasio, lungo la strada che porta verso la frazione di Arzene, dove un uomo di 65 anni residente a Sanremo è stato vittima di una brutta caduta mentre cercava castagne.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio scivolando lungo un pendio e precipitando per circa venti metri fino al letto del torrente sottostante, procurandosi una profonda ferita alla testa.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse: per raggiungerlo e riportarlo sul sentiero sono state necessarie manovre di corda di tipo alpinistico, eseguite dal Soccorso Alpino e Speleologico Liguria insieme al personale dell’elisoccorso Grifo di Albenga.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Imperia, i carabinieri e i sanitari del 118 con la pubblica assistenza locale, che hanno collaborato nelle fasi di recupero e assistenza sanitaria.

Nonostante la ferita, l’uomo è rimasto cosciente per tutta la durata delle operazioni. Dopo essere stato stabilizzato e riportato sul sentiero, è stato trasportato in una zona idonea per il recupero con l’elisoccorso, quindi elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’intervento, durato oltre un’ora, si è concluso con il recupero in sicurezza dell’escursionista, grazie al lavoro congiunto e coordinato delle squadre di emergenza.

Andrea Musacchio

