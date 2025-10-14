I Deplasticati tornano in azione: domenica prossima una nuova giornata di pulizia ambientale a Sanremo

Dopo una breve pausa, l’associazione I Deplasticati riparte con una nuova iniziativa dedicata alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro l’inquinamento da plastica. Domenica 19 ottobre alle ore 10:00, i volontari invitano tutta la cittadinanza a partecipare a una giornata di clean-up a Pian di Nave, Sanremo. Nata nel 2019, l’associazione ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità sull’impatto della plastica dispersa nell’ambiente, in particolare nei mari e sulle spiagge, e di promuovere azioni concrete per la salvaguardia del territorio.

Nel corso degli anni, I Deplasticati hanno organizzato decine di giornate di raccolta tra spiagge, parchi e strade, coinvolgendo scuole, famiglie e numerose associazioni locali. Alle attività di pulizia si affiancano anche iniziative educative e incontri di sensibilizzazione nelle scuole, per diffondere tra i più giovani una cultura ecologica consapevole e duratura. L’evento del 19 ottobre sarà aperto a tutti: adulti, ragazzi e bambini. Non è necessaria l’iscrizione — basterà presentarsi con guanti e tanta voglia di fare del bene al pianeta.

“Riprendiamo con entusiasmo le nostre attività: l’ambiente ha bisogno di piccoli gesti costanti, e ogni clean-up è un’occasione per ricordarlo”, afferma Manuela Galli, presidente dei Deplasticati. Un invito semplice, ma dal grande valore: un’occasione per stare insieme, prendersi cura del proprio territorio e dare un contributo concreto a un mondo più pulito.