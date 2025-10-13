 / Al Direttore

Addio alla dottoressa Paola Notari: il ricordo di Aidm Sanremo

"Già Primario della Radiologia dell’ospedale di Ventimiglia, collega di grande cultura, spessore professionale e di grandi doti umane"

"Le colleghe dell’Associazione Italiana Donne Medico - AIDM Sanremo - partecipano al dolore dei familiari per la perdita della Dottoressa Paola Notari, già Primario della Radiologia dell’ospedale di Ventimiglia, collega di grande cultura, spessore professionale e di grandi doti umane. Con stima e affetto ricordano  insieme una collega alla fine della sua carriera professionale in cui ha saputo trasmettere ai  giovani medici forza, energia, entusiasmo e caparbietà nell'esercizio professione che amava".

A rilasciare questa dichiarazione è la Presidente dell’Associazione Italiana DonneMedico di Sanremo, dott. Ana Popovic.

