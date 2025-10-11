Un ponte tra mare e montagna: Ventimiglia e Limone Piemonte unite dal Patto di Gemellaggio

È pronto il patto di gemellaggio tra il Comune di Ventimiglia e il Comune di Limone Piemonte. L’approvazione formale avverrà con un Consiglio Comunale solenne, convocato per mercoledì 15 ottobre alle ore 19.00 presso l’Aula Consiliare.

Le celebrazioni ufficiali aperte alla cittadinanza si terranno sabato 18 ottobre, con il seguente programma:

➢ Ore 18.00 – Cerimonia solenne e firma del Patto di Gemellaggio alla presenza della delegazione del Comune di Limone Piemonte, guidata dal Sindaco Massimo Riberi, e delle autorità locali;

➢ Ore 20.00 – Concerto dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova dal titolo “Musica sull’acqua” presso il Teatro Comunale.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito e fino a esaurimento posti. La cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.

"Sono entusiasta di poter annunciare questo importante traguardo. Ci eravamo presi un impegno in campagna elettorale e lo abbiamo rispettato – dichiara il Sindaco, On. Flavio Di Muro - A Limone Piemonte ci lega non solo la strada, fortunatamente riaperta, ma anche rapporti storici e turistici: penso in primo luogo alla storica ferrovia delle meraviglie, ma anche al fatto che Limone è da sempre meta sciistica dei ventimigliesi, mentre la Riviera rappresenta la destinazione estiva per molti piemontesi. Questo gemellaggio è solo l’inizio di un percorso che porterà nuove iniziative e opportunità per entrambi i territori. Per sugellare questo storico evento, abbiamo deciso di offrire ai nostri concittadini uno spettacolo di assoluto livello dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova, nell’ambito della rassegna concertistica Liguria Musica".