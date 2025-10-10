CNA porta al Ttg di Rimini "Arti-Turismo" : un progetto unico per il turismo esperienziale

CNA porta al TTG Travel Experience 2025 di Rimini il progetto "Arti-Turismo", un’iniziativa che mette al centro il valore autentico dei territori italiani, dove artigianato, cultura e creatività diventano motore di un turismo esperienziale e consapevole.

All’interno della grande vetrina nazionale dedicata ai viaggi e all’ospitalità, CNA si presenta con un obiettivo chiaro: far dialogare le imprese artigiane con il mondo del turismo, creando nuove opportunità di sviluppo e di racconto dei luoghi.

L'iniziativa, nata in Liguria ma che intende espandersi in tutta Italia, vuole unire tradizione e innovazione, mostrando come il saper fare italiano possa trasformarsi in un vero prodotto turistico di qualità. Dalle botteghe ai laboratori, dai piccoli borghi ai centri storici, CNA promuove itinerari che permettono ai visitatori di vivere esperienze autentiche: partecipare a una lavorazione, conoscere gli artigiani, scoprire le radici di un mestiere tramandato da generazioni.

Dario Costantini, presidente nazionale CNA: "Un presidio sociale nei territori"

"All'interno della nostra grande comunità, nelle nostre mille sedi in Italia, abbiamo una folta rappresentanza di imprenditori e imprenditrici che lavorano nel turismo–spiega Dario Costantini, presidente nazionale CNA–. Siamo ovunque, e per me questo rappresenta un presidio sociale di tanti territori e la visione innovativa di tanti imprenditori e imprenditrici che hanno voglia di confrontarsi con il mondo intero".

"Grazie alla nostra rappresentanza di 47 arti-maestri–aggiunge– anche nel turismo rappresentiamo l’intera filiera. Oggi abbiamo accolto la nostra ambasciatrice colombiana, un momento in cui mettiamo in vetrina le nostre eccellenze, dagli imprenditori agli artigiani, mostrando la parte buona del nostro Paese che tutto il mondo ci invidia. Questo è un Paese che vale la pena di visitare, perché oltre alle bellezze il turista in Italia può vivere anche di esperienza".

Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria: "Un protocollo per portare i visitatori tra gli artigiani"

"Progetto estremamente interessante–commenta Luca Lombardi, assessore al Turismo della Regione Liguria–. Le idee che avevo in testa io a inizio gennaio me le hanno rappresentate loro. ‘Arti-Turismo’ è la possibilità di portare i visitatori a fare esperienza direttamente dagli artigiani. A breve ci sarà un protocollo pronto, non solo per la Liguria ma per tutta Italia".

Marco Misischia, presidente CNA Turismo e Commercio: "Un progetto strategico che parte dalla Liguria"

"Questo nuovo progetto è per noi strategico: nasce in Liguria ma vuole diventare nazionale per formare gli artigiani e accogliere i turisti– sottolinea Marco Misischia, presidente CNA Turismo e Commercio–.Questo rappresenta un’esperienza bellissima ed esclusiva, che dà il senso del lavoro che fanno gli artigiani. Sarà anche un banco di prova per tutte le attività che mettiamo in pista, perché noi crediamo da sempre nel turismo esperienziale".

Serena Mela, presidente Agroalimentare CNA Imperia: "L’olio turismo è un’opportunità per i territori"

"Il turismo è un comparto in grande evoluzione in questo momento, ed è necessario per i territori come il nostro e per le piccole realtà produttive italiane, perché valorizza non solo il prodotto ma anche il territorio e tutte le piccole imprese che ne fanno parte– Dichiara Serena Mela, presidente Agroalimentare CNA Imperia–. In più, la conoscenza dell'olio extra vergine è un punto importante come produzione del made in Italy di altissima qualità. Credo sia importante parlare e praticare l’olio turismo, che può creare sinergie e far conoscere le realtà italiane".

Graziano Poretti, presidente CNA Imperia: "Le vacanze diventano esperienze"

"Il progetto è ormai molto definito: le persone che vengono trovano soggiorno e sanno dove andare a mangiare, ma noi riempiamo anche le loro vacanze con le esperienze degli artigiani– dice Graziano Poretti, presidente CNA Imperia–. CNA ha l'obiettivo di creare e costruire una rete di arti-maestri che diventano fondamentali nel far scoprire il territorio a chi non si accontenta più di sole e mare".

Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio: "Un binomio tra turismo e artigianato"

"Questo progetto è un binomio tra turismo e artigianato: parte dalla Liguria per poi prendere corpo. Vogliamo trasferirlo in tutte le altre regioni e dare evidenza, con un marchio, di questa cifra CNA per il binomio che è un grande attrattore per il turismo nazionale– racconta Cristiano Tomei, coordinatore nazionale CNA Turismo e Commercio–. Questo progetto è il motivo per cui il turismo esperienziale ha fatto in modo che, per i turisti internazionali, restare in Italia significhi restare una notte in più e poter visitare il territorio e le eccellenze artigianali".

Giuseppe Faraldi, responsabile territoriale CNA Commercio e Turismo Liguria: "Vendere il sapere artigiano"

"Questa proposta viene lanciata da CNA Imperia per coniugare turismo e artigianato, ma non con il semplice manufatto: come vendita del sapere dell’artigianato, per accompagnare i turisti attraverso percorsi esperienziali.

Per esempio, imparare a frangere le olive o sviluppare una pipa– ha invece commentato Giuseppe Faraldi, responsabile territoriale CNA Commercio e Turismo Liguria–. Queste attività possono portare più esperienze sul territorio e magari prolungare il soggiorno dei turisti nelle nostre città".

Luca Tonini, presidente CNA Toscana: "Il turista vuole vivere la vacanza"

"Rappresenta un momento importante per la vita di CNA. Abbiamo iniziato un percorso che oggi si è trasformato in un lungo cammino, dove abbiamo raggiunto grandi obiettivi. L’Italia è una culla di bellezze incredibile, per cui un turista non vuole più solo fare la vacanza ma viverla. Questo TTG è per noi una vetrina per mettere in mostra le nostre bellezze", ha infine dichiarato Luca Tonini, presidente CNA Toscana.