TTG Rimini: Vie del Sale, un ponte tra Liguria e Piemonte per il turismo outdoor

Al TTG di Rimini, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati al turismo, le regioni Liguria e Piemonte hanno firmato un accordo che segna un passo importante verso lo sviluppo del turismo outdoor tra i due territori.

Al centro dell’intesa, le storiche Vie del Sale, antichi percorsi di collegamento che oggi tornano protagonisti come itinerari escursionistici e cicloturistici, capaci di unire paesaggi, culture e comunità.

Sanremo, città simbolo della Riviera dei Fiori, ha avuto un ruolo pionieristico in questo processo. Già con la nascita del Consorzio Forestale Monte Bignone, e successivamente con il progetto SanremoOutdoor, ha posto le basi per una rete di collaborazione che ha coinvolto ben 38 comuni, con Sanremo riconosciuta come capogruppo. Questo slancio ha portato alla prima alleanza con Limone Piemonte, la provincia di Cuneo, Visit Piemonte, Conitours, Mentone e la Val Roia, dando vita a RivierAlp, un’iniziativa che ha incluso anche la provincia di Imperia e il Parco delle Alpi Liguri.

Il progetto ha ricevuto un finanziamento europeo di tre milioni di euro attraverso il programma AL CO TRA, con l’obiettivo di sviluppare, ripristinare e promuovere nuove vie di collegamento tra Piemonte, Liguria e Francia. Una volta completato, sarà possibile percorrere questi itinerari a piedi o in bicicletta, grazie a tracciati dedicati, segnalati e promossi in modo coordinato. Un’opportunità straordinaria per gli appassionati di sport all’aria aperta, che potranno scoprire territori ricchi di bellezza e storia, in ogni stagione dell’anno.

Un tassello fondamentale per completare questa rete sarà la valorizzazione della linea ferroviaria Cuneo–Ventimiglia, la cosiddetta “linea delle meraviglie”. L’auspicio è che le Ferrovie dello Stato possano intensificare le corse e dotare i treni di vagoni dedicati al trasporto di biciclette e, in inverno, anche di sci. Una soluzione pratica e sostenibile per favorire il ritorno degli escursionisti e rendere l’esperienza outdoor ancora più accessibile.

Merita un plauso l’unione di intenti tra l’assessore ligure Augusto Sartori e l’assessore piemontese Gianluca Bongioanni, ideatore della riproposizione delle Vie del Sale. La loro visione condivisa potrebbe essere decisiva per convincere gli enti ferroviari a investire nella mobilità integrata, a beneficio di un turismo lento, consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Tuttavia, non si può ignorare un aspetto critico: il comune di Sanremo sembra essersi defilato dalle recenti dinamiche collaborative. Dopo aver seminato con lungimiranza, rischia ora di non coltivare il terreno che ha contribuito a rendere fertile. La mancanza di un coinvolgimento attivo, soprattutto in relazione a realtà virtuose come Finale Ligure o Diano Marina, che stanno ampliando le loro reti outdoor con i comuni limitrofi, potrebbe rappresentare un’occasione mancata.

In un contesto climatico favorevole, che consente attività all’aperto anche nei mesi invernali, è fondamentale che Sanremo torni a guardare oltre i propri confini, rilanciando il dialogo e la cooperazione. Il turismo outdoor non è solo una risorsa economica, ma anche un’opportunità culturale e sociale per costruire ponti tra territori, generazioni e stili di vita. E le Vie del Sale, oggi più che mai, possono diventare il simbolo di questa rinascita condivisa.