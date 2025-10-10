 / Attualità

10 ottobre 2025

Santo Stefano al Mare: il comune ha reso omaggio alla memoria del Comandante Gualtiero Biondi con un gesto di profonda umanità

Una donazione destinata al Centro di Aiuto alla Vita

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha voluto rendere omaggio alla memoria del Comandante Gualtiero Biondi con un gesto di profonda umanità: una donazione destinata al Centro di Aiuto alla Vita (C.a.v.), a sostegno delle spese di psicoterapia per mamme e bambini seguiti dal centro. Il contributo rappresenta non solo un segno tangibile di affetto verso una figura molto amata dalla comunità, ma anche un modo concreto per continuare l’impegno e i valori che hanno contraddistinto la vita e la carriera del Comandante Biondi.

“Uomo di grande dedizione, professionalità e umanità, Gualtiero Biondi ha servito con impegno la comunità di Santo Stefano al Mare, lasciando un ricordo profondo in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco”, ha ricordato Sara Tonegutti, presidente del C.a.v. La donazione contribuirà a offrire un prezioso sostegno psicologico alle mamme e ai bambini che attraversano momenti di difficoltà, fornendo loro un aiuto concreto nel percorso verso una maggiore serenità e fiducia nel futuro.

“Gesti come questo ci ricordano che l’amore e la speranza non si spengono con la vita, ma continuano a fiorire nel bene che si lascia agli altri”, ha aggiunto Tonegutti, ringraziando a nome di tutto il C.a.v. gli amministratori e il personale del Comune di Santo Stefano al Mare per la loro sensibilità e vicinanza. Con questa iniziativa, la memoria del Comandante Biondi si trasforma in un messaggio di solidarietà e di speranza, destinato a far del bene proprio a chi più ne ha bisogno.

