Sanremo, tornano i “Mercoledì del CDCD”: incontri per i caregiver di pazienti con declino cognitivo

Prosegue l’apprezzato ciclo di incontri informativi “I Mercoledì del CDCD”, l’iniziativa promossa dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1 e dedicata ai caregiver di persone affette da declino cognitivo. Dal 17 settembre al 17 dicembre, ogni due settimane, il CDCD propone un percorso di appuntamenti pensato per offrire informazioni, supporto e strumenti pratici a chi ogni giorno si prende cura di pazienti con disturbi della memoria o altre forme di demenza.

Gli incontri, a ingresso libero, si tengono presso l’ospedale “Borea” di Sanremo, nella sala ex biblioteca al primo piano dell’avancorpo, dalle 16 alle 17.30. Il prossimo appuntamento, in programma mercoledì 15 ottobre, sarà dedicato a un tema di grande importanza nella gestione quotidiana delle persone con declino cognitivo: “Le turbe della deglutizione e la corretta alimentazione”. A trattare l’argomento saranno il dottor Bruno Balbo di Asl1 e le logopediste Elena Valentino e Daniela Di Forti, che illustreranno ai partecipanti come riconoscere i disturbi della deglutizione, gestirli in modo appropriato e garantire un’alimentazione sicura ed equilibrata ai pazienti.

L’iniziativa si propone come un punto di riferimento per i familiari e gli operatori che assistono quotidianamente persone con fragilità cognitive, offrendo momenti di confronto con medici specialisti, psicologi, logopedisti e rappresentanti delle associazioni impegnate nel settore. Con i “Mercoledì del CDCD”, Asl1 rinnova il proprio impegno nel sostenere e formare i caregiver, figure fondamentali nella rete di assistenza e cura dei pazienti con demenza.