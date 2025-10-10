 / Attualità

Sanremo: mercoledì prossimo interventi sulla rete idrica in località Castelletti con interruzione momentanea del servizio

Si tratta di lavori indispensabili per migliorare l’efficienza della rete idrica e garantire la continuità del servizio idropotabile

Nella giornata di mercoledì prossimo, la società Rivieracqua effettuerà un intervento programmato di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica di distribuzione in località Castelletti, a Sanremo. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario procedere con alcune manovre sulla rete che comporteranno la sospensione temporanea della fornitura d’acqua, dalle 8 alle 16, nelle seguenti zone: via delle Fonti, via Bussana Vecchia e via Ciouse.

Si tratta di lavori indispensabili per migliorare l’efficienza della rete idrica e garantire la continuità del servizio idropotabile nel tempo. Al termine dell’intervento e alla ripresa dell’erogazione, Rivieracqua segnala che potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua, dovuti al ripristino del flusso nella condotta. Si tratta di episodi transitori e innocui, destinati a risolversi in breve tempo.

La società invita i cittadini delle aree interessate a prendere le necessarie precauzioni, come l’approvvigionamento anticipato di acqua per le esigenze domestiche durante le ore di sospensione.

