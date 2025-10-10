Sanremo: mercoledì prossimo interventi sulla rete idrica in località Castelletti con interruzione momentanea del servizio

Nella giornata di mercoledì prossimo, la società Rivieracqua effettuerà un intervento programmato di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica di distribuzione in località Castelletti, a Sanremo. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario procedere con alcune manovre sulla rete che comporteranno la sospensione temporanea della fornitura d’acqua, dalle 8 alle 16, nelle seguenti zone: via delle Fonti, via Bussana Vecchia e via Ciouse.

Si tratta di lavori indispensabili per migliorare l’efficienza della rete idrica e garantire la continuità del servizio idropotabile nel tempo. Al termine dell’intervento e alla ripresa dell’erogazione, Rivieracqua segnala che potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua, dovuti al ripristino del flusso nella condotta. Si tratta di episodi transitori e innocui, destinati a risolversi in breve tempo.

La società invita i cittadini delle aree interessate a prendere le necessarie precauzioni, come l’approvvigionamento anticipato di acqua per le esigenze domestiche durante le ore di sospensione.