Sanremo, inaugurata questa mattina la nuova sede di “50&Più” in piazza Eroi: servizi e iniziative per gli over 50

È stata inaugurata questa mattina, in piazza Eroi a Sanremo, la nuova sede di “50&Più”, il sistema associativo e di servizi che opera a favore delle persone over 50, offrendo assistenza fiscale, consulenza previdenziale, promozione del benessere sociale e culturale attraverso eventi, gite e convenzioni.

Presente all’inaugurazione Francesco Gandelli, presidente provinciale dell’associazione, che ha spiegato le ragioni del trasferimento: “In corso Cavallotti eravamo al primo piano e avevamo problemi di accessibilità per i portatori di handicap, quindi abbiamo cercato una soluzione più comoda. Adesso siamo qui già da qualche mese: in realtà è un anno che la sede è aperta, ma abbiamo dovuto aspettare di completare i lavori dopo la rimozione dell’ATM della banca che era accanto. Solo il mese scorso è stato sostituito il vetro, e finalmente possiamo dire di essere operativi al cento per cento".

Sul fronte associativo, Gandelli ha ricordato la forte presenza della rete 50&Più sul territorio: “Siamo circa 4.090 iscritti in tutta la provincia. A Sanremo contiamo circa un migliaio di soci, mentre gli altri sono distribuiti tra Imperia e gli altri comuni della zona". La nuova sede offrirà un’ampia gamma di servizi rivolti agli associati: “Qui facciamo patronato, quindi assistenza sia fiscale che pensionistica. Ci occupiamo di CAF, 730, dichiarazioni dei redditi, ma anche di contratti per colf e badanti. È un servizio a 360 gradi. Inoltre organizziamo attività sociali e culturali: escursioni, gite, convegni e incontri di approfondimento.”

Sul nome dell’associazione, Gandelli ha raccontato con un sorriso un po’ di storia: “Una volta si chiamava FENACOM, poi ENASCO, adesso è rimasto ‘50&Più’ perché hanno unificato la sigla per tutti. Siamo nati nell’ambito di Confcommercio, e anche se ci siamo staccati fisicamente da 40 anni, restiamo un loro braccio assistenziale. Il nome ‘50&Più’ voleva richiamare chi andava in pensione, ma ormai si parte dai 50 anni in su. È un nome che è piaciuto e che è rimasto". Con la nuova sede in piazza Eroi, “50&Più” rafforza dunque la propria presenza nel Ponente ligure, confermandosi un punto di riferimento per il sostegno e la valorizzazione della popolazione over 50.