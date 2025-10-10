Sanremo: accordo tra Comune, Emporio Solidale e comitato Coldirodi-IN per un nuovo servizio solidale per famiglie bisognose

È stato formalizzato questa mattina un importante accordo tra il Comune di Sanremo, l’Emporio Solidale e il comitato Coldirodi-IN per l’attivazione di un nuovo servizio destinato ad alcune famiglie bisognose della frazione di Coldirodi. Grazie a questa intesa, i volontari del comitato si occuperanno di fare da tramite per conto di persone in situazione di fragilità che, a causa di problemi di mobilità, non riescono a raggiungere l’Emporio Solidale situato presso il Palafiori.

“Un servizio importante richiesto da alcune famiglie che abitano a Coldirodi e che ha trovato attuazione grazie alla rete solidale sempre più ampia di soci, simpatizzanti e associazioni del territorio – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara – Una catena che continua a crescere e a lavorare insieme per costruire risposte solidali, efficaci e durature per la comunità sanremese. Per questo nuovo progetto, che in futuro potrebbe anche essere replicato per altre zone della città, ringraziamo i volontari di Coldirodi-IN che si occuperanno di fare la spesa per queste persone che hanno difficoltà a raggiungere il centro. L’Emporio Solidale si conferma quindi una risorsa preziosa per tante famiglie in situazione di fragilità sul territorio”.

Il nuovo servizio si propone di rendere più agevole l’accesso agli aiuti alimentari per chi vive nelle zone collinari e periferiche, spesso penalizzato dalle distanze e dalla mancanza di mezzi. “Saremo a disposizione delle famiglie che ne faranno richiesta, accompagnando le persone fino all’Emporio Solidale od occupandoci direttamente noi del prelievo e della successiva consegna dei prodotti” spiega Paola Peluso del comitato Coldirodi-IN. Un progetto che amplia ulteriormente la rete solidale cittadina, mettendo in sinergia istituzioni e associazioni per raggiungere chi più ne ha bisogno. “Un altro passo importante per portare un aiuto alimentare alle famiglie del nostro territorio, soprattutto a quelle che abitano nelle zone periferiche e che fanno fatica a raggiungerci nel centro di Sanremo” dichiara Luca Bordonaro, responsabile dell’Emporio Solidale.

L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nella costruzione di una comunità più inclusiva e solidale, in cui la collaborazione tra enti pubblici e realtà del volontariato continua a produrre risultati concreti a beneficio dei cittadini in difficoltà.