Nasce l'associazione MentInRete: presieduta dall'avvocato Mabel Riolfo per connettere le menti, liberare i pensieri

Nella splendida cornice del Grand Hotel des Anglais, ieri sera è stata ufficialmente presentata MentInRete, la nuova associazione culturale presieduta dall’Avv. Mabel Riolfo e diretta da Ilio Masprone. L’associazione nasce dal desiderio di un gruppo di liberi pensatori di creare un luogo d’incontro e di dialogo autentico, fondato su un valore sempre più raro: la libertà di pensiero. “Viviamo in un’epoca in cui è facile omologarsi, dove spesso il dissenso viene scambiato per rabbia - ha affermato l’Avv. Riolfo - MentInRete vuole essere un contenitore aperto, un laboratorio di idee in cui confrontarsi senza giudizi, crescere insieme attraverso il dibattito e la condivisione.”

In un mondo in cui il pensiero critico sembra cedere il passo alla semplificazione, MentInRete si propone come uno spazio di dialogo, confronto e creatività, dove ogni voce trova ascolto. L’obiettivo è chiaro: riportare al centro l’uomo e la sua capacità di pensare, emozionarsi, creare. Un messaggio tanto più importante oggi, nell’era dell’intelligenza artificiale e della comunicazione istantanea, dove il rischio è quello di smarrire la profondità e la riflessione. MentInRete si pone quindi come un punto di riferimento per chi crede ancora nel valore della parola, dell’incontro e della cultura come strumento di libertà.

“Pensare significa cercare e trovare soluzioni, immaginare, comunicare, raccontare, agire. In una parola: essere - prosegue Riolfo - e in MentInRete vogliamo essere insieme, costruendo ponti tra menti e cuori, tra idee e azioni.” Con il motto “Connettere le menti, liberare i pensieri”, l’associazione si apre dunque a chi desidera partecipare attivamente alla crescita culturale e sociale del territorio, promuovendo incontri, eventi e momenti di riflessione condivisa. 'MentInRete' non è solo un’associazione: è un invito a riprendere il piacere del pensare insieme, a ritrovare quella dimensione umana fatta di confronto e curiosità che troppo spesso si perde nella frenesia quotidiana.