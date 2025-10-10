Giornata internazionale della dislessia, Camporosso illumina di turchese la rotonda del Ponte dell’Amicizia (Foto)

Camporosso aderisce alla Giornata Internazionale della Dislessia illuminando di colore turchese la rotonda del Ponte dell’Amicizia.

"Il comune di Camporosso partecipa alla Giornata Internazionale della Dislessia per sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e promuovere una maggiore consapevolezza sulle neuro-diversità" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Per l’occasione, la rotonda del Ponte dell’Amicizia è stata illuminata di colore turchese, simbolo della campagna".

L’iniziativa si inserisce nella campagna internazionale "Uniti per la Dislessia", promossa dall’Osservatorio Internazionale sulla Dislessia insieme ad altre realtà impegnate sul tema. "L’obiettivo è accrescere la conoscenza e l’inclusione delle persone con disturbi dell’apprendimento, che si stima interessino tra il 5% e il 10% della popolazione mondiale" - sottolinea il primo cittadino - "I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono disturbi del neurosviluppo che compromettono l’acquisizione e l’automatizzazione di abilità come la lettura, la scrittura e il calcolo. Si manifestano tipicamente all’inizio del percorso scolastico, richiedendo un supporto mirato e strategie educative adeguate".