Assessore Scajola tra istituzioni e psicologia: a Pontedassio un incontro sulla gestione emotiva nelle emergenze

Si è svolto ieri, presso il frantoio Roccanegra di Chiusavecchia, un incontro promosso dalla Croce Rossa di Pontedassio dedicato alla psicologia dell’emergenza. A fare da relatore, in qualità di psicologo clinico e psicoterapeuta, l’assessore regionale Marco Scajola su invito della stessa Croce Rossa.

Presenti, tra il folto pubblico, anche i sindaci di Chiusavecchia Luca Vassallo e Pontedassio Fulvio Pezzuto, insieme ad altri amministratori del territorio.

“Questa iniziativa rappresenta un momento formativo importante – dichiara l’assessore Marco Scajola – perché mette al centro non solo la preparazione tecnica, ma anche la dimensione psicologica delle emergenze. Ringrazio la Croce Rossa di Pontedassio per l’impegno costante a sostegno del territorio e dei cittadini, è stato per me un piacere potermi mettere a loro disposizione”.

“Un incontro molto partecipato che è sicuramente stato formativo per tutti i nostri operatori – sottolinea il presidente del Comitato Croce Rossa di Pontedassio -. Ringraziamo l’assessore Scajola che si è reso subito disponibile per questo appuntamento in veste di tecnico della materia”.

Durante la serata sono stati approfonditi gli aspetti comportamentali durante le emergenze e la gestione delle reazioni psicologiche legate a eventi traumatici come terremoti o alluvioni. Particolare attenzione è stata dedicata al tema del disturbo post-traumatico da stress, con l’obiettivo di fornire strumenti utili a riconoscerne i segnali e a gestire correttamente le situazioni di crisi.