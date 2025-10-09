 / Sanità

Sanremo celebra San Romolo: chiusura dei servizi sanitari lunedì 13 ottobre

Ambulatori, uffici e medici di base sospesi per la festa patronale. Assistenza garantita tramite numero dedicato

In occasione della festività di San Romolo, patrono della città di Sanremo, lunedì 13 ottobre 2025 gli ambulatori, i servizi territoriali, gli uffici amministrativi, i Medici di famiglia e i Pediatri di Libera Scelta presenti nel territorio comunale resteranno chiusi al pubblico. La sospensione delle attività è prevista per l’intera giornata, in linea con le celebrazioni civili e religiose dedicate al Santo.

L’ASL ricorda che, per eventuali necessità urgenti, gli assistiti del Distretto Sanremese potranno contattare il numero di telefono 0184 534700, attivo per fornire supporto e informazioni. Le attività sanitarie e amministrative riprenderanno regolarmente martedì 14 ottobre.

La chiusura dei servizi rientra nelle consuete disposizioni legate alle festività locali, offrendo al personale sanitario e amministrativo la possibilità di partecipare alle celebrazioni cittadine.

