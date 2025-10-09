Sanremo celebra San Romolo: chiusura dei servizi sanitari lunedì 13 ottobre

In occasione della festività di San Romolo, patrono della città di Sanremo, lunedì 13 ottobre 2025 gli ambulatori, i servizi territoriali, gli uffici amministrativi, i Medici di famiglia e i Pediatri di Libera Scelta presenti nel territorio comunale resteranno chiusi al pubblico. La sospensione delle attività è prevista per l’intera giornata, in linea con le celebrazioni civili e religiose dedicate al Santo.

L’ASL ricorda che, per eventuali necessità urgenti, gli assistiti del Distretto Sanremese potranno contattare il numero di telefono 0184 534700, attivo per fornire supporto e informazioni. Le attività sanitarie e amministrative riprenderanno regolarmente martedì 14 ottobre.

La chiusura dei servizi rientra nelle consuete disposizioni legate alle festività locali, offrendo al personale sanitario e amministrativo la possibilità di partecipare alle celebrazioni cittadine.