Il 'Polo Civico' contro il restyling: “No al tunnel e al nuovo Porto Vecchio, un progetto che non serve a Sanremo”

Dopo il consiglio comunale monotematico sul futuro del Porto Vecchio, l’esponente di Polocivico – Con Sanremo per Sanremo, Roberto Danieli, interviene con una dura presa di posizione contro il progetto del nuovo porto e, in particolare, contro l’ipotesi del tunnel di collegamento: "Più passa il tempo – afferma Danieli – più mi convinco che questa grande opera, chiamiamola così, non si possa e non si debba assolutamente fare". Secondo l’esponente civico, infatti, i motivi per dire no sono molteplici: "Innanzitutto abbiamo già Portosole, quindi un secondo porto non serve assolutamente a niente". Ma il nodo principale, sottolinea Danieli, è quello del tunnel: "Il tunnel non si può fare, questo se lo devono mettere in testa in Comune a Sanremo, sia i rappresentanti di Biancheri e Sanremo al Centro, presenti in consiglio con tutti i massimi rappresentanti, che gli altri consiglieri o assessori".

Danieli richiama anche le gravi criticità viabilistiche che l’opera comporterebbe: "Fare un altro buco creerebbe un disastro alla viabilità di Sanremo: purtroppo abbiamo solo una strada e, oltretutto, bisognerebbe spostare la ciclabile". L’attivista aggiunge che esistono dubbi tecnici sulla fattibilità stessa dell’intervento: "Non si sa se il tunnel bastano tre metri oppure bisogna farlo da cinque, e se lo si fa da cinque obbligherebbe uno scavo da otto, con il grosso rischio che si verifichino problemi idraulici. Non lo dico io ma diversi miei amici ingegneri idraulici". Danieli invita quindi l’amministrazione a riconsiderare radicalmente il progetto: "Non so se gli accordi tra il Comune e i fratelli di Portosole siano revocabili, ma credo che il Comune dovrebbe mettere una pietra tombale su questa opera". La proposta alternativa è chiara: "Fare solo un grande e bel restauro del Porto Vecchio, lasciandolo tradizionale e caratteristico, come avviene in tante altre parti del mondo".

Infine, Danieli lancia un appello all’opposizione: "La invito a farsi carico di controllare in modo preciso e puntuale il proseguo dell’iter nelle sedi opportune e a comportarsi in modo fermo nell’interesse esclusivo della città di Sanremo e dei suoi abitanti". Il mio no al tunnel e al Porto Vecchio in un’altra situazione come quella di Portosole 2 è totale: non serve assolutamente alla città".