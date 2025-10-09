Vallecrosia, disagi alla consegna dei kit per la raccolta differenziata: cambia il metodo di distribuzione

Lunghe code di persone e ore di attesa si erano, infatti, create nei primi due giorni in cui era possibile ritirare i kit che avevano, di conseguenza, comportato disagi alla cittadinanza. "Ringrazio la disponibilità dimostrata dalla ditta Teknoservice e ringrazio in particolare l'assessore all'ambiente Cristian Quesada per aver posto attenzione alle difficoltà riscontrate dai cittadini e aver trovato una soluzione grazie al confronto e al dialogo" - commenta il sindaco Fabio Perri - " Grazie a un confronto costruttivo con la ditta Teknoservice, è, infatti, stato definito un nuovo metodo di distribuzione che consentirà di rendere il servizio più ordinato, efficiente e rapido, riducendo al minimo le attese".

Per risolvere le problematiche riscontrate la consegna dei kit avverrà, perciò, presso la sala polivalente nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 ottobre, dalle 9 alle 13. Saranno consegnati 250 kit al giorno. All’arrivo, ogni cittadino riceverà un numero progressivo in base all’ordine cronologico di presentazione, insieme a una fascia oraria indicativa per il ritiro, così da evitare lunghe code e assembramenti. L’iniziativa sarà replicata anche lunedì 20 e martedì 21 ottobre, dalle 13 alle 18, con le stesse modalità organizzative e numerazione progressiva. "Esprimiamo soddisfazione per l’accordo raggiunto con Teknoservice, che ha dimostrato disponibilità e collaborazione – dichiara Cristian Quesada, vicesindaco con delega all’Ambiente – Abbiamo ottenuto un sistema di consegna più ordinato, rispettoso dei cittadini e capace di evitare i disagi registrati in precedenza. Ringrazio tutti per la pazienza e la comprensione dimostrata".

L’Amministrazione conferma, inoltre, la disponibilità della ditta a valutare ulteriori date di consegna, in base all’andamento dei prossimi appuntamenti e alle esigenze dei residenti. Con questo nuovo assetto organizzativo, il comune di Vallecrosia intende rafforzare il servizio di raccolta differenziata garantendo maggiore efficienza e attenzione nei confronti della cittadinanza.