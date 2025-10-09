Settimana della Protezione Civile: i Vigili del Fuoco di Sanremo accolgono gli alunni in caserma a “Pompieropoli”

Prosegue nella nostra provincia la Settimana della Protezione Civile, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi della sicurezza e della prevenzione. Dopo l’apertura al pubblico della sede centrale di Imperia, martedì scorso, oggi è stata la volta del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, che ha spalancato le proprie porte ai più piccoli per una giornata all’insegna della scoperta e dell’educazione civica.

I Vigili del Fuoco, insieme ai colleghi dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, hanno accolto con entusiasmo numerosi bambini delle scuole elementari cittadine, guidandoli in una visita tra mezzi, attrezzature e spazi operativi del Distaccamento. Protagonista della mattinata è stata la “Pompieropoli”, un percorso-gioco pensato per avvicinare i più giovani al mondo dei pompieri. Attraverso prove pratiche ispirate alle manovre di selezione e addestramento dei Vigili del Fuoco, i bambini hanno potuto imparare in modo divertente e coinvolgente i principi della sicurezza personale e della prevenzione degli incendi.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, offrendo ai partecipanti non solo un momento ludico, ma anche un’importante occasione educativa per comprendere il valore del lavoro quotidiano svolto dai Vigili del Fuoco al servizio della comunità. Le visite alla caserma dei Vigili del Fuoco di via San Francesco possono essere svolte dalla cittadinanza per tutta la giornata.