Umberto Galimberti: Il mondo delle emozioni

Emozioni e sentimenti nell’era della tecnica

Cosa sono davvero le emozioni? E come possiamo riconoscerle, viverle, educarle in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia e dalla semplificazione del linguaggio?

In una lezione-spettacolo affascinante, il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti ci accompagna in un viaggio profondo tra cultura, letteratura e psiche umana. Perché il sentimento non è innato, ma qualcosa che si apprende: ieri attraverso la mitologia greca, oggi attraverso i grandi testi della letteratura, che insegnano amore, dolore, passione e disperazione.

Ma il nostro tempo rischia di smarrire questo patrimonio emotivo. L’anestesia digitale e l’ipersemplificazione del linguaggio generano una pericolosa confusione affettiva, una distanza crescente da ciò che sentiamo e proviamo.

Galimberti ci offre una mappa per ritrovare il senso delle emozioni, restituendo profondità all’esperienza umana. Un’occasione preziosa per riconnettersi con la nostra interiorità e riscoprire la forza dei sentimenti in un’epoca che li sta dimenticando.