Ventimiglia, trova portafoglio in strada: cerca la proprietaria e lo restituisce

Trova un portafoglio per strada e lo restituisce alla proprietaria. E' successo a Ventimiglia.

Nei giorni scorsi il vicepresidente dell'Anfi, I.I., trova per strada un portafoglio che conteneva soldi e biglietti dell'autobus ma nessun documento. I biglietti del mezzo di trasporto pubblico, rilasciati dal comune di Ventimiglia, erano, però, nominativi e così si attiva subito per cercare la signora a cui apparteneva il portafoglio, che probabilmente aveva perso dopo aver ritirato la pensione.

Dopo un'attenta ricerca, l'associazione nazionale finanzieri d'Italia di Ventimiglia riesce a rintracciare la signora, una 83enne residente nella città di confine e a restituirle il portafoglio. Una buona azione che ha reso felicissima la signora che ha così ringraziato infinitamente il vicepresidente dell'Anfi della sezione di Ventimiglia.

Un gesto di senso civico, non sempre così scontato, che diventa d'esempio per i cittadini, soprattutto per i più giovani, e che dimostra come l’onestà e la solidarietà esistano ancora.