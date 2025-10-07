Sanremo e Pallars insieme per promuovere il turismo outdoor (Foto)

Si è tenuto oggi, nella prestigiosa cornice del Casinò di Sanremo, un incontro tra l’amministrazione comunale e una delegazione proveniente dalla regione di Pallars, in Spagna, dedicato al tema del turismo outdoor. L’appuntamento, che si è svolto inizialmente nella sala privata della casa da gioco, ha rappresentato un importante momento di confronto e collaborazione internazionale.

L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale con delega al turismo outdoor Luigi Marino, ha visto la partecipazione del sindaco di Sanremo Alessandro Mager, di esponenti dell’amministrazione sanremese, di consulenti turistici e di rappresentanti istituzionali e operatori del settore provenienti dalla Spagna.

L’incontro è stato organizzato con il supporto del Consorzio Forestale Monte Bignone, rappresentato dalla presidente Sonia Zanella, e ha avuto come obiettivo quello di creare una rete di sinergie per valorizzare il territorio, potenziare il cicloturismo e favorire l’accesso a fondi europei, tra cui quelli del PNRR, destinati allo sviluppo sostenibile e all’innovazione nel comparto turistico.

“Questa giornata rappresenta un passo concreto verso la costruzione di una rete territoriale aperta e pronta ad accogliere le sfide e le opportunità del turismo di oggi – ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager –. Siamo consapevoli che il nostro territorio possieda tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento nel turismo di alto livello legato all’outdoor e al cicloturismo.”

Oltre agli amministratori e ai tour operator spagnoli, hanno preso parte all’incontro anche la guida MTB Flavio Di Malta e diversi consulenti del settore turistico provenienti appunto dalla Spagna. L’appuntamento si propone di diventare un volano per future collaborazioni e progetti condivisi, rafforzando il ruolo di Sanremo come capofila nel turismo outdoor a livello internazionale.

Al termine dell'incontro gli ospiti sono stati accompagnati nella sala privatissima dal presidente Giuseppe Di Meco, così da poter ammirare in una visita guidata la struttura nella sua completezza.