Vela: scatta il Campionato del Mondo della Classe L30 allo Yacht Club Sanremo

Prende ufficialmente il via oggi, martedì 7 ottobre, il Campionato del Mondo della Classe L30, ospitato dallo Yacht Club Sanremo. L’evento, che si svolgerà fino a sabato 11 ottobre, vede la partecipazione di equipaggi provenienti da otto nazioni, inclusi gli Stati Uniti, pronti a sfidarsi in mare per la conquista del titolo iridato.
Il programma prevede cinque giorni di attività, con una giornata iniziale dedicata alla practice race e quattro giorni di regate ufficiali, per un totale di dieci prove in programma.
Ancora una volta, lo Yacht Club Sanremo si conferma protagonista nel panorama velico internazionale, grazie anche al supporto della Regione Liguria e del Comune di Sanremo. La manifestazione vanta la presenza di numerosi atleti di spicco, l’imbarcazione DAARI, ad esempio, vanta nel suo equipaggio il Campione olimpionico classe 470 Igor Matviienko.
Un nome su tutti è quello dell’ucraino Rodion Luka, progettista della barca L30, vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 nella classe 49er.
Un mese di grande vela a Sanremo
L’attività sportiva dello Yacht Club Sanremo proseguirà senza sosta anche nelle prossime settimane.
Dal 15 al 19 ottobre si svolgerà il Campionato Italiano della Classe RS21, che vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti da dieci nazioni. Tra questi anche un team Under 23 tutto sanremese, capitanato da Tommaso Cilli.
A seguire, dal 24 al 26 ottobre, spazio all’attesissimo Trophee Grimaldi, la regata internazionale che unisce Sanremo, Ventimiglia e il Principato di Monaco. Un evento che continua a crescere anno dopo anno, combinando sport di alto livello e momenti di mondanità, in un’atmosfera unica nel suo genere.