Sanremo: inaugurato al "Borea" il nuovo reparto di Oncologia (Foto)

Si è tenuta stamattina alla presenza delle autorità e della Direzione Aziendale di Asl1, l'inaugurazione del nuovo reparto di Oncologia e Oncoematologia dell'ospedale "Borea" di Sanremo.

I nuovi locali già operativi e fruibili dall'utenza dal 15 luglio scorso, si trovano al primo piano del padiglione "Giannoni".

"Un rinnovamento necessario - ha detto il Direttore Generale di Asl1 Dott.sa Maria Elena Galbusera - che grazie ad un importante intervento di manutenzione, ha permesso di rendere più accogliente il reparto, circa 200 metri quadrati, nell'ottica di assicurare il maggiore benessere per il paziente. L'intervento migliorativo si é prefissato di realizzare uno spazio che desse la corretta attenzione per questa specifica tipologia di pazienti, con l'installazione di percorsi ad hoc. Infine all'interno sono presenti dei quadri, ossia le opere pittoriche come progetto di umanizzazione delle cure e degli spazi di cura. Un gesto significativo - conclude la DG Galbusera - volto a trasformare l’ambiente ospedaliero in un luogo in grado di ridurre il senso di isolamento e offrire conforto a pazienti e familiari, contribuendo così al benessere psicologico di chi affronta percorsi di cura complessi".

Alle parole della Dg Galbusera fanno eco quelle dell'Assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò: "Il rinnovamento del nuovo reparto di Oncologia e Oncoematologia dell’ospedale Borea di Sanremo è un passo avanti verso una Sanità sempre più attenta ai bisogni della persona – ha dichiarato l’Assessore alla Sanità Massimo Nicolò – Investire nella qualità degli spazi di cura significa investire nel benessere dei pazienti e delle loro famiglie, oltre che nel lavoro quotidiano dei professionisti sanitari. Un ambiente più accogliente, moderno e pensato a misura di persona, contribuisce a rendere più umano il percorso terapeutico e rafforza l’impegno del nostro Servizio Sanitario a garantire risposte sempre più efficaci e vicine ai bisogni della comunità".