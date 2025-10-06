Triora aderisce al progetto RivierAlp: via libera alla ciclovia e al cammino dalle Alpi al mare

La giunta comunale di Triora ha approvato il nulla osta al progetto transfrontaliero “RivierAlp – Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il mare”, iniziativa che punta a creare una rete di percorsi pedonali e ciclabili in grado di collegare le Alpi Liguri con la fascia costiera della provincia di Imperia. L’adesione del borgo dell’Alta Valle Argentina garantisce così il sostegno a un’iniziativa che non comporterà oneri economici diretti per l’ente, ma che promette importanti benefici turistici e di valorizzazione del territorio.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Interreg VI-A Francia/Italia Alcotra 2021/2027 per un importo complessivo di 2.999.750 euro, coinvolge diversi partner istituzionali tra cui i Comuni di Limone Piemonte (capofila), Sanremo, Mentone, oltre al Parco delle Alpi Liguri, l’Ente Aree Protette Alpi Marittime, la Provincia di Imperia e il Dipartimento francese delle Alpi Marittime. L’obiettivo è costruire un comprensorio turistico integrato per l’outdoor, sviluppando percorsi che uniscono montagna e mare e coinvolgendo operatori locali in un “club di prodotto” con valenza transfrontaliera.

Per Triora, i lavori interesseranno tratti di sentieri e strade a fondo naturale ricadenti nelle pertinenze demaniali comunali. Gli interventi, che consistono principalmente nella manutenzione della viabilità minore e nell’installazione o sostituzione della segnaletica, rientrano nella categoria dell’edilizia libera e saranno interamente gestiti e finanziati dal partenariato del progetto.

Con questa decisione, Triora conferma il proprio impegno a valorizzare il patrimonio paesaggistico e a promuovere forme di turismo sostenibile capaci di collegare i borghi dell’Alta Valle Argentina alle più ampie direttrici escursionistiche tra Italia e Francia, riconoscendo nel progetto una concreta occasione di rilancio turistico e culturale per l’entroterra.