Sanremo: censimento Generale della Popolazione, avviata la rilevazione delle famiglie

Il Comune di Sanremo informa la cittadinanza che sono ufficialmente iniziate le operazioni relative al Censimento Generale della Popolazione, come previsto dall’ISTAT. Si tratta di un appuntamento fondamentale per raccogliere dati aggiornati e affidabili sulla composizione demografica del territorio, utili per la pianificazione dei servizi pubblici e lo sviluppo delle politiche locali.

La fase attuale prevede la rilevazione diretta delle famiglie residenti, che saranno contattate da sette rilevatori incaricati dal Comune. Ogni rilevatore sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento e si occuperà di condurre le interviste necessarie alla compilazione dei questionari statistici. La presenza dei rilevatori sul territorio è parte integrante del processo censuario e garantisce la correttezza e la completezza delle informazioni raccolte.

Per facilitare la comunicazione e offrire supporto ai cittadini, verrà affisso sul portone del Comune un manifesto informativo che segnalerà l’avvio delle operazioni censuarie. Il manifesto conterrà anche i numeri di telefono da contattare in caso di difficoltà nella compilazione dei questionari o per qualsiasi esigenza legata alla rilevazione. I numeri comunali messi a disposizione sono: 329/1213375 e 335/5444021.

Il Comune invita tutti i cittadini coinvolti a collaborare con i rilevatori e a fornire le informazioni richieste con disponibilità e precisione. La partecipazione al censimento è un dovere civico e rappresenta un contributo concreto alla conoscenza e al miglioramento della realtà locale.