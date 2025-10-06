Missione Popolare nel Levante e Valle Argentina: venti religiosi in un cammino di fede e di incontro

Fino al 12 ottobre, il vicariato di Levante e Valle Argentina vivrà un tempo speciale di grazia e di rinnovamento spirituale grazie alla Missione Popolare, un’iniziativa pensata per risvegliare nelle persone il desiderio di Dio e far riscoprire la bellezza della fede cristiana. Saranno venti religiosi, tra Frati e Suore appartenenti alla famiglia dei Piccoli Frati e delle Piccole Suore di Gesù e Maria, a guidare la missione, portando con sé uno spirito francescano e carmelitano, improntato alla semplicità, alla fraternità e alla preghiera.

La missione sarà realizzata in collaborazione con i Parroci delle diverse comunità, nel rispetto delle specificità e delle esigenze di ciascuna realtà parrocchiale. I missionari si dedicheranno sia al dialogo personale, attraverso visite alle famiglie e momenti di ascolto, sia al dialogo comunitario, proponendo incontri di formazione, celebrazioni e momenti di condivisione. Tra le attività più significative figurano adorazioni eucaristiche, celebrazioni penitenziali, processioni e momenti di evangelizzazione di strada, pensati per coinvolgere tutti e offrire occasioni di preghiera, riflessione e partecipazione.

Questi appuntamenti non solo arricchiranno il cammino spirituale dei partecipanti, ma rappresenteranno anche un invito a riscoprire la presenza viva di Dio nella quotidianità, a rinnovare la fede e a rafforzare i legami comunitari. La Missione Popolare è un invito aperto a tutti, credenti e non, per vivere un’esperienza di incontro autentico con il Signore e con i fratelli. Un’occasione per lasciarsi toccare dalla Parola, ritrovare speranza e costruire insieme una comunità più unita nella fede e nell’amore.