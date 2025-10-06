I gatti di Buggio, sentinelle poetiche alla finestra

Nel cuore dell’entroterra ligure, incastonato tra le pieghe verdi della Val Nervia, il borgo di Buggio custodisce un’anima antica e silenziosa, fatta di pietra, tradizioni e sguardi discreti.

Tra le sue case in pietra e i vicoli stretti, dove il tempo sembra essersi fermato, si affacciano le vere protagoniste di questo racconto: le gatte e i gatti di Buggio, creature eleganti e misteriose che osservano il mondo da dietro le imposte socchiuse, come sentinelle di un tempo sospeso.

La loro presenza è diventata nel tempo quasi simbolica, tanto da ispirare versi e racconti, come questa filastrocca che li celebra con affetto e ironia, rendendo omaggio alla loro indole fiera e alla loro capacità di rendere ogni angolo del borgo un piccolo teatro di bellezza.

La filastrocca

I gatti di Buggio stanno alla finestra

se li guardi si mettono in posa

non temono le forre del Nervia o la Tenarda

essi vivono sopra ogni cosa hanno sangue nobile e tempra gagliarda.

I gatti di Buggio stanno alla finestra

la preferiscono all'ombra del caruggio

si dedicano alla routine e alla toilette

dormono e mangiano ad ore fisse

muovono la coda, un orecchio o le vibrisse.

I gatti di Buggio stanno alla finestra

non hanno topi per la testa

salutano con creanza ogni turista

e la sera, quando c'è solo il fiume a cantare

una trapuntina di sguardi accesi

illumina ogni angolo del focolare.