Bordighera, posizionamento di un autocarro: scatta il divieto di sosta in via Garnier

Scatta il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via Garnier a Bordighera dall'8 al 9 ottobre per consentire il posizionamento di un autocarro finalizzato a eseguire lavori di manutenzione di un tetto.
Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dalla polizia locale, per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.
I contravventori saranno puniti a norma di legge. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo le vigenti normative.