Bordighera, nuovo volto per il giardino di Magiargè: Giunta approva il progetto di fattibilità tecnico-economica (Foto)

Il giardino di Magiargè, in piazza De Amicis, a Bordighera cambierà volto. E' stato, infatti, approvato dalla Giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Un investimento di oltre 97mila euro che riqualificherà totalmente l'area. "Un nuovo volto per il giardino di Magiargè in piazza De Amicis: saranno posati pavimentazione in pietra locale e corpi luminosi a terra, verranno realizzati interventi su panchine, cestini portarifiuti e dissuasori metallici, sarà ulteriormente implementata la cura delle aree verdi su prati, siepi e alberi" - annuncia il sindaco Vittorio Ingenito - "La visione scelta è improntata alla semplicità per valorizzare la fontana e rendere più attrattiva quest’area storica incastonata tra il paese alto e la pineta del Capo".

"La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un investimento di oltre 97.000 euro, già finanziati" - fa sapere il primo cittadino - "Ora si procederà con l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e monumentale, poiché la piazza ricade in zona gravata da vincoli".