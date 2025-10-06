Area archeologica di Campo Marzio, appello per un suo rilancio turistico

Campo Marzio rappresenta uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi della Riviera di Ponente. Antica fortezza bizantina, fu nei secoli remoti teatro di incontri, scambi e conflitti tra civiltà diverse, divenendo un punto strategico di grande importanza storica e militare.

Situato lungo la suggestiva Valle Argentina, tra Taggia e Badalucco, il sito custodisce le tracce di quella che fu una delle roccaforti più imponenti del Limes bizantino, la linea difensiva che segnava i confini dell’Impero d’Oriente in Liguria. La sua costruzione risale alla fine del VI secolo d.C., durante il regno dell’imperatore Tiberio Maurizio, quando Bisanzio cercava di consolidare il proprio controllo sul territorio ligure contro le incursioni longobarde.

Oggi della maestosa fortificazione restano solo alcuni ruderi, visibili lungo la strada provinciale che attraversa la valle. Tuttavia, anche in questo stato di parziale abbandono, il sito conserva un fascino straordinario, capace di evocare la potenza e la complessità di un’epoca lontana.

L’area archeologica di Campo Marzio necessita di urgenti interventi di manutenzione, tutela e valorizzazione, che ne consentano la piena fruizione e la riscoperta da parte del pubblico. Potrebbe infatti trasformarsi in un vero e proprio “spazio culturale” a cielo aperto, un punto di riferimento per studiosi, appassionati di storia e turisti in cerca di itinerari autentici e meno battuti.

Un progetto di recupero e promozione del sito, magari integrato con percorsi naturalistici, visite guidate e pannelli informativi, permetterebbe non solo di restituire dignità a un luogo simbolo della memoria storica ligure, ma anche di generare un indotto turistico ed economico significativo per la Valle Argentina.

Campo Marzio, dunque, non è solo un antico presidio militaredimenticato, ma un patrimonio identitario che attende di essere riscoperto, raccontato e valorizzato con la cura e la passione che merita.