Funghi protagonisti a Taggia: mostra micologica e incontri con esperti e chef

150 tipi di funghi, da quelli commestibili a quelli più velenosi, ma soprattutto tanta passione, amore e rispetto per il territorio e i nostri boschi è quello che i visitatori potranno trovare nella prima mostra micologica che si tiene nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre nella Galleria del Centro commerciale La Riviera Shopville di Arma di Taggia.

Il gruppo micologico imperiese, guidato dal presidente Antonino Di Domenico e dal vicepresidente Mario Martini è pronto ad accogliere i visitatori della mostra con tantissime informazioni e consigli utili sull'osservazione e la raccolta dei funghi liguri. Inoltre sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 16 alle 17, sono in programma un incontro con i micologi e un appuntamento con lo chef Fernando Ottonello, per tanti golosi consigli su come cucinare questi meravigliosi prodotti.