Ventimiglia: Il MAR celebra la Giornata del Contemporaneo con l’arte di Sergio “Ciacio” Biancheri

Domani, sabato 4 ottobre, il MAR Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia partecipa alla Ventunesima edizione della Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione annuale promossa da AMACI (Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani), durante la quale oltre mille realtà pubbliche e private in tutta Italia apriranno gratuitamente le loro porte al pubblico, con una programmazione speciale di eventi e iniziative pensate per avvicinare l’arte contemporanea a un pubblico sempre più ampio e trasversale.

In questa occasione il MAR organizza alle ore 15.30 una visita guidata gratuita alla collezione di opere d'arte contemporanea presente nel percorso espositivo, tra pitture, sculture e composizioni materiche. In particolare l'attenzione sarà rivolta alle opere donate al Museo dall'artista bordigotto Sergio “Ciacio” Biancheri di cui ricorre, sabato 12 ottobre, l'anniversario dalla scomparsa.



