Sanremo, strada San Bernardo dimenticata: marciapiedi e asfalto “bombardati”, residenti esasperati da due anni

Un nostro lettore, Carmine, ci ha scritto nuovamente per evidenziare la situazione di strada San Bernardo, piccola strada pedonale che unisce piazza Eroi con corso Inglesi a Sanremo:

"Mi trovo, ancora una volta, a dover segnalare la situazione ormai insostenibile di strada San Bernardo. Da due anni mando foto, scrivo segnalazioni e mi rivolgo a chiunque possa intervenire, ma purtroppo senza ottenere alcuna risposta concreta. I marciapiedi e la carreggiata, come testimoniano le immagini che allego, si presentano in condizioni pietose: buche, asfalto sconnesso e tratti che definire 'bombardati' non è un’esagerazione. Una strada ridotta in questo stato rappresenta non solo un problema di decoro urbano, ma soprattutto un pericolo reale per i cittadini che quotidianamente la percorrono a piedi o in auto. È scoraggiante constatare come, nonostante le numerose segnalazioni, si continui a considerare questo problema inesistente. Sanremo è una città che vive di turismo e immagine, eppure alcune zone restano completamente abbandonate, come se i residenti non avessero lo stesso diritto alla sicurezza e alla vivibilità. Chiedo, a nome di chi come me abita e percorre questa via, che le istituzioni competenti si assumano finalmente la responsabilità di intervenire, restituendo dignità a una strada dimenticata e sicurezza a chi la vive ogni giorno. Ringrazio la redazione per l’attenzione dimostrata nel tempo, confidando che dare voce a queste segnalazioni possa smuovere chi di dovere".