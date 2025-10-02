Regione approva progetti per 12,3 milioni di euro: 2,5 milioni per la messa in sicurezza del torrente Verbone a Vallecrosia

La Regione Liguria ha approvato la graduatoria dei progetti che beneficeranno dei 12,3 milioni di euro stanziati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Le opere, sette in totale, saranno realizzate dalla Regione in qualità di struttura commissariale, sulla base delle priorità individuate insieme all’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale.

Per la provincia di Imperia lo stanziamento ammonta a 2,5 milioni di euro, destinati alla sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Verbone a Vallecrosia.

L’intervento rientra nella terza parte del primo stralcio di un più ampio progetto di messa in sicurezza idraulica, che riguarda il tratto focivo del torrente. Il piano complessivo prevede la realizzazione di un nuovo canale di deflusso tra lo sbocco della parte tombinata e la foce, con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il rischio idraulico per le aree circostanti. Grazie ai finanziamenti già ottenuti in passato, sono in corso i lavori per la costruzione di nuovi ponti a garanzia della continuità della viabilità stradale e pedonale. Le risorse ora assegnate permetteranno invece di intervenire sul tratto compreso fra lo sbocco della tombinatura e il ponte ferroviario, fino al punto di confluenza con il mare. Il progetto include anche la rimozione e la modifica dei sottoservizi interferenti con il nuovo letto del torrente – come acquedotto e fognature – e prevede un futuro coordinamento con RFI, chiamata a completare le opere sotto la linea ferroviaria. Durante la fase transitoria, l’attuale sbocco del torrente sarà mantenuto parzialmente in funzione fino al completamento delle opere a monte. “Si tratta – ha sottolineato l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone – di un intervento strategico per la sicurezza di Vallecrosia e per la messa in sicurezza di un’area particolarmente esposta al rischio idraulico. Con queste risorse diamo continuità a un piano complessivo che garantirà maggiore protezione a cittadini e infrastrutture”.

Il finanziamento destinato a Imperia fa parte di un pacchetto più ampio da 12,3 milioni, che coinvolge anche La Spezia, Savona e la Città Metropolitana di Genova. Solo nel 2025, la Liguria investirà oltre 40 milioni di euro in opere strutturali di prevenzione contro il dissesto idrogeologico. “Lavoriamo – ha ribadito Giampedrone – in una logica di prevenzione e non di emergenza, per aumentare la resilienza dei nostri territori di fronte a eventi meteo sempre più estremi. In dieci anni la Liguria ha investito oltre un miliardo di euro in sicurezza idraulica e geologica, in stretta collaborazione con i sindaci”.