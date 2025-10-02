Il Liceo Cassini di Sanremo segue l'Istituto Colombo e si schiera per la pace: “Non vogliamo restare indifferenti”

La comunità educante del Liceo G.D. Cassini di Sanremo ha scelto di prendere una posizione chiara e pubblica contro la guerra e ogni forma di violenza. Ottantasette docenti dell’istituto hanno sottoscritto un documento con cui aderiscono alla mozione già approvata dai colleghi dell’Istituto “C. Colombo” di Sanremo e della sede di Taggia. “Non si tratta di un atto puramente formale – spiegano i firmatari – ma della necessità, come insegnanti e come cittadini, di esprimere la nostra voce in un tempo in cui la guerra colpisce i più fragili: civili, bambini, famiglie. Restare in silenzio significherebbe accettare l’orrore”.

Nel testo, i docenti denunciano la devastazione quotidiana a Gaza, “inflitta a un popolo già stremato da anni di occupazione e ora esposto a una politica di annientamento”, e ricordano come la guerra in Ucraina continui a dilaniare comunità e speranze. Non tragedie lontane, sottolineano, ma drammi che ci toccano da vicino perché mettono in discussione diritti umani e libertà fondamentali. Al centro della dichiarazione anche la preoccupazione per l’assenza di corridoi umanitari, necessari a garantire aiuti essenziali alle popolazioni colpite. “L’esperienza della Flotilla lo dimostra: senza volontà politica, la solidarietà internazionale rischia di restare bloccata”.

I docenti ribadiscono il ruolo della scuola come spazio di formazione critica e di educazione alla giustizia: “Non possiamo restare neutrali. La nostra missione è insegnare a guardare la realtà con coraggio, a coltivare il senso di responsabilità, a credere nella pace, nel dialogo e nella cooperazione”. L’appello finale è rivolto non solo agli studenti, ma a tutta la comunità cittadina: un invito a unirsi in una scelta di nonviolenza e solidarietà, per difendere quello che viene definito “il valore più grande e più fragile: la vita”.