Un brindisi alla solidarietà: Bordighera si mobilita per Andrea Oliva, l'uomo aggredito fuori dal proprio locale

L’Associazione Bordighera Bene Comune rilancia un appello alla generosità e alla partecipazione con l’organizzazione di un aperitivo solidale dedicato ad Andrea Oliva e alla sua famiglia, impegnata in queste settimane a sostenere spese mediche gravose. L’evento, intitolato “Aperitivo solidale per Andrea – Insieme per Andrea”, si terrà lunedì 6 ottobre, dalle 18 alle 20, presso il Buga Buga di Bordighera. Con un contributo di 15 euro (inclusiva la consumazione), tutti sono invitati a partecipare e contribuire alla raccolta fondi.

Questa iniziativa vuole essere non solo un momento conviviale, ma un segno tangibile di vicinanza e supporto a una famiglia che sta attraversando una prova dura. «Ogni gesto, anche piccolo, può fare la differenza», sottolineano gli organizzatori, che invitano cittadini, amici e concittadini a unirsi e diffondere l’iniziativa.

La mobilitazione solidale è strettamente legata all’aggressione subita da Andrea Oliva nella notte di Capodanno. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, poco dopo le 4 del mattino, Andrea Oliva, 48 anni, titolare del bar Night & Day di Bordighera, è stato aggredito fuori dal locale. Le conseguenze sono state gravi: Oliva è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento per un’emorragia cerebrale. L’aggressione ha comportato un trauma cranico con frattura occipitale. Secondo alcune versioni, le lesioni più gravi non deriverebbero tanto dai colpi diretti, quanto dall’urto con un paletto metallico presente sulla strada, contro cui Oliva sarebbe finito dopo la colluttazione. L’aggressore è stato identificato come un 27enne romeno, Cezar Postu, che è stato inizialmente arrestato e successivamente posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel corso delle indagini, il giudice ha osservato che la gravità delle lesioni sembrerebbe derivare maggiormente dall’urto con il paletto che da pugni assestati dallo stesso aggressore. L’imputato ha dichiarato di essere uscito dal locale dopo essere stato, a sua direzione, insultato e aggredito verbalmente da Oliva. Secondo la sua versione, avrebbe reagito solo in risposta a una provocazione. L’episodio è stato definito dalla famiglia di Oliva come una reazione violenta e sproporzionata. In una successiva richiesta è stata avanzata la revoca degli arresti domiciliari per Postu da parte della procura, in considerazione della gravità del danno subito da Oliva.

Alla luce di quanto accaduto, l’evento del 6 ottobre assume un valore ancora più forte: non si tratta solo di solidarietà generica, ma di un gesto rivolto a un uomo, una famiglia, una comunità che vuole manifestare il proprio sostegno in momenti difficili. L’“aperitivo solidale per Andrea” vuole ricordare che la solidarietà si misura anche nel coraggio di non lasciar soli chi è ferito – fisicamente e moralmente. Partecipare significa condividere un gesto di speranza. La raccolta fondi che si unirà alla convivialità sarà un aiuto concreto in un contesto di spese mediche gravose. L’Associazione Bordighera Bene Comune invita tutti a partecipare, a parlare dell’evento, a diffondere l’invito: lungo il percorso di guarigione, c’è bisogno che la comunità resti unita.